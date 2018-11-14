Порошенко криком потребовал от УПЦ «пойти на попятную»

14 Нояб. 21:07 2018-11-14T21:23:22+03:00

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Украинский лидер провел крайне эмоциональный разговор с предстоятелем УПЦ Онуфрием по вопросу автокефалии. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в духовенстве.

Известно, что Петр Порошенко так громко выражал своё недовольство действиями митрополита, что разговор смогли услышать многие находившиеся рядом архиереи.

Президент Украины на повышенных тонах потребовал, чтобы Онуфрий «пошел на попятную» в вопросе об автокефалии. В ответ на аргументы священнослужителя он вскрикивал: «Какие каноны! Какие каноны!».

Отметим, что накануне Петр Поронешко должен был приехать в Киево-Печерскую лавру для разговора с архиереями. Однако в последний момент встреча была сорвана.

Также ранее Онуфрию передали письмо из Константинополя, в которой было указано явиться епископату УПЦ в полном составе. Однако духовенство его проигнорировало из-за отказа признавать власть над украинской церковью.