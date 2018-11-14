2018-11-14T23:23:06+03:00
В мире

В Совфеде прокомментировали доклад США о риске поражения в войне с Россией

Американцы пытаются развязать гонку вооружений, считает Владимир Джабаров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments20
В Совфеде прокомментировали заявление США о риске поражения в войне с РоссиейВ Совфеде прокомментировали заявление США о риске поражения в войне с РоссиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Доклад комиссии по стратегии национальной обороны США о возможности поражения в случае войны с Россией или Китаем красноречиво говорит о том, что «американцы пытаются развязать гонку вооружений», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«О каком поражении может идти речь, если в случае военного конфликта с применением ядерных сил победителей не будет. Того, что есть у Китая, России и Соединённых Штатов, для этого хватит», - сказал он, комментируя прозвучавшее из Вашингтона заявление.

Член Совфеда отметил, что «чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений». За стол переговоров все равно садиться придётся.

«Понятно, что американцы пытаются развязать гонку вооружений. Трамп, выражая волю тех, кто привёл его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации. Для этого потребуются большие вливания», - подчеркнул Джабаров в беседе с телеканалом RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в обнародованном 14 ноября докладе вашингтонского Института мира говорится, что США теряют военное преимущество над другими странами и могут проиграть, если придется вступить в вооруженный конфликт с Россией или Китаем, нужно срочно исправлять ситуацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу
В Аргентине смоделировали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан"
Во Франции четырех человек подозревают в подготовке терактов 17 ноября
Путин внёс в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты
Акции трех крупнейших автопроизводителей упали из-за ареста главы Nissan
Суд США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам
Неработающих россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов
WP узнал о планах США объявить Венесуэлу спонсором терроризма
Александр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 44
Выставка «Пикассо & Хохлова» расскажет о любви художника и его русской музы
Усатый котяра покорил интернет душевным исполнением грузинских песен