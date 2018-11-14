В Совфеде прокомментировали доклад США о риске поражения в войне с Россией

14 Нояб. 23:23 2018-11-14T23:23:06+03:00

В Совфеде прокомментировали заявление США о риске поражения в войне с Россией Фото: REUTERS

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Доклад комиссии по стратегии национальной обороны США о возможности поражения в случае войны с Россией или Китаем красноречиво говорит о том, что «американцы пытаются развязать гонку вооружений», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«О каком поражении может идти речь, если в случае военного конфликта с применением ядерных сил победителей не будет. Того, что есть у Китая, России и Соединённых Штатов, для этого хватит», - сказал он, комментируя прозвучавшее из Вашингтона заявление.

Член Совфеда отметил, что «чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений». За стол переговоров все равно садиться придётся.

«Понятно, что американцы пытаются развязать гонку вооружений. Трамп, выражая волю тех, кто привёл его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации. Для этого потребуются большие вливания», - подчеркнул Джабаров в беседе с телеканалом RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в обнародованном 14 ноября докладе вашингтонского Института мира говорится, что США теряют военное преимущество над другими странами и могут проиграть, если придется вступить в вооруженный конфликт с Россией или Китаем, нужно срочно исправлять ситуацию.