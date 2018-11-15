2018-11-15T01:07:02+03:00
Авто

ГИБДД введет новые свидетельства о регистрации машин

Российские автовладельцы получат пластиковые документы с чипом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России введут новые свидетельства о регистрации машинВ России введут новые свидетельства о регистрации машинФото: Евгения ГУСЕВА
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В России введут новые свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Автомобилисты получат современные пластиковые документы размером как водительские права с встроенным чипом.

Причем внешний вид свидетельства о регистрации машин нового поколения сильно изменится: на лицевой стороне карточки будут указаны личные данные владельца автомобиля (фамилия, имя и отчество, адрес), а информация о самом транспортном средстве – на обратной.

Кроме того, ГИБДД установит новые требования к паспортам транспортного средства (ПТС) и свидетельствам о регистрации, которые вступят в силу в августе следующего 2019 года, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа Министерства внутренних дел России.

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