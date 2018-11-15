2018-11-15T03:54:47+03:00
Политика

Военную технику России в США назвали «сумасшедшими машинами»

Особенно американского эксперта удивили «реактивные грузовики» ТМС-65У [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У на базе Урала-375. Фото: WikipediaМашина тепловой обработки вооружения ТМС-65У на базе Урала-375. Фото: Wikipedia
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Обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик посмотрел видеоролик, опубликованный Министерством обороны России к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), и восхитился попавшей в кадр российской военной техникой, которую он назвал «сумасшедшими машинами».

Особенно его удивили «реактивные грузовики» – машины тепловой обработки вооружения ТМС-65У, созданные на базе советского «Урала-375». Эта машина может проводить дезинфекцию как тяжелой военной техники или оборудования, так и зданий и даже целых районов. Кроме того, она способна поставить мощную дымовую завесу, чтобы в случае необходимости скрыть действия своих войск от противника.

Тревитик отмечает, что у России есть «разные варианты оборудования и индивидуальных устройств распыления для очистки техники и персонала от химических и биологических загрязнений». Однако, по его словам, «самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины».

К 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты .Ролик опубликован Министерством обороны России

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в США признали, что Америка теряет военное преимущество над другими странами и может потерпеть поражение, если придется вступить в вооруженный конфликт с Россией или Китаем.

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