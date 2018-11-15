США пытаются убедить Россию в том, что Иран должен вывести из Сирии свои силы

15 Нояб. 05:40 2018-11-15T05:54:34+03:00

Тогда, по мнению представителя госдепартамента, удастся победить ИГ*, и в регионе наступит мир

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Спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что нужно для полной победы над *ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство») и достижения мира в САР: Иран должен вывести оттуда свои силы.

«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах, чтобы (в Сирии) были иранские силы, возможности по проецированию силы, в частности ракеты небольшого радиуса действия, которые могут угрожать другим странам», — заявил он журналистам.

Американский дипломат добавил, что задача Соединенных Штатов в том, «чтобы убедить всех, включая россиян», что вывод иранских сил – это «лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе».

«Мы также считаем, что невозможно добиться окончательной победы над ИГ до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения с сирийским режимом и фундаментальные изменения роли Ирана в Сирии, что с самого начала повлияло на рост ИГ», - приводит слова Джеффри РИА Новости.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в Тегеране очень ценят тесное сотрудничество с Москвой в вопросе разрешения сирийского кризиса.