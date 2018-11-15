2018-11-15T06:50:53+03:00
В мире

В Евросоюзе надеются, что страны ЕС поддержат проект соглашения по Brexit

Еврокомиссар по торговле назвала «положительным событием» то, что предложенный вариант документа принял британский кабмин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на переговорах с Британией по BrexitТорговый представитель США Роберт Лайтхайзер и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на переговорах с Британией по BrexitФото: REUTERS
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В Брюсселе надеются, что страны Евросоюза вслед за британским правительством поддержат предложенный вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Так сказала в интервью телеканалу CNBC еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, когда ее спросили, все ли государства одобрят этот проект документа.

«Мы на это рассчитываем», - ответила она.

При этом Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что полученная британским преьером Терезой Мэй поддержка кабинета министров – это «несомненно, положительное событие».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Тереза Мэй объявила, что правительство страны одобрило текст соглашения с Евросоюзом о «разводе» Лондона с Брюсселем. Теперь документ должен принять Европарламент.

Ранее стало известно, что Мэй удалось добиться от ЕС уступок, которые помогут ей сохранить после Brexit все Соединенное Королевство в составе таможенного союза ЕС без жесткой границы в Северной Ирландии.

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