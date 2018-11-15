В Евросоюзе надеются, что страны ЕС поддержат проект соглашения по Brexit
В Брюсселе надеются, что страны Евросоюза вслед за британским правительством поддержат предложенный вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Так сказала в интервью телеканалу CNBC еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, когда ее спросили, все ли государства одобрят этот проект документа.
«Мы на это рассчитываем», - ответила она.
При этом Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что полученная британским преьером Терезой Мэй поддержка кабинета министров – это «несомненно, положительное событие».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Тереза Мэй объявила, что правительство страны одобрило текст соглашения с Евросоюзом о «разводе» Лондона с Брюсселем. Теперь документ должен принять Европарламент.
Ранее стало известно, что Мэй удалось добиться от ЕС уступок, которые помогут ей сохранить после Brexit все Соединенное Королевство в составе таможенного союза ЕС без жесткой границы в Северной Ирландии.
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