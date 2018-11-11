Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

11 Нояб. 06:03 2018-11-11T06:03:31+03:00

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Евросоюз и Великобритания снова не смогли договориться по условиям выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Брюссель отклонил ключевое предложение британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.

Как пишет газета Sunday Times, Мэй предложила ЕС создать "независимый механизм" для контроля, который позволит Великобритании оставаться в европейской таможенной системе и после выхода из ЕС. В Лондоне надеялись, что это позволит избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

Но Брюссель встретил эту инициативу без восторга. Власти Евросоюза настаивают, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

Ко всем прочим неприятностям Мэй, из её правительства грозят выйти четыре министра, которые выступают против Brexit. Накануне стало известно, что в отставку подал министр транспорта Джозеф Джонсон, младший брат бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября британский премьер Тереза Мэй заявила, что не пойдет ни на какие противоречащие интересам Лондона уступки по плану реализации Brexit. Политик пообещала, что будет до конца следовать плану действующего правительства касательно выхода страны из ЕС.