Погода в Москве на 15 ноября 2018 года: будет около нуля градусов и без осадков

15 Нояб. 07:05 2018-11-15T07:06:07+03:00

В четверг, 15 ноября, в Москве будет около нуля градусов и без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 ноября 2018 года.

Как и обещали метеорологи, во второй половине этой недели температура воздуха в столице начала постепенно повышаться. Так, в четверг столбики термометров уже будут колебаться около отметки в ноль градусов. При этом в городе ожидается переменная облачность. Более того, в мегаполисе вновь обойдется без осадков. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 16 ноября, воздух остынет до -6…-4 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток осадкой также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели арктический антициклон принес в Москву морозную солнечную погоду. Причем ночь с 11 на 12 ноября стала самой холодной с начала осени: температура опускалась до -6,9 градуса. Однако снег в столице так и не выпал. По прогнозам метеорологов, настоящая зимняя погода, уже не только с заморозками, но и со снегом, придет в мегаполис только после 19 ноября.

Кстати, накануне специалисты рассказали о погоде, какая ждет москвичей в новогоднюю ночь. В Гидрометцентре заявили, что ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года будет морозной и снежной.