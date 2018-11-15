ЕС готовит ответ США на еще не введенные автопошлины

15 Нояб. 07:29 2018-11-15T07:29:36+03:00

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Европейский союз готовит ответ Соединенным Штатам на случай введения новых экспортных пошлин на автомобили европейских производителей. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выразив при этом надежду, что ответные меры не понадобятся.

«Это будет список мер, выравнивающих равновесие, которые охватывают множество секторов. Это будет готово, если мы решим, что меры (Вашингтона) ударят по нам. Мы надеемся, что нет», - приводит ее слова издание Business Insider.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп еще в марте пригрозил ввести повышенные пошлины на европейские машины. Таким образом он решил ответить на слишком высокие, по его мнению, налоги, которые платят работающие в Европе американские компании, и «барьеры», которые ЕС выстраивает для товаров из Штатов. Позже глава Белого дома объявил, что это вопрос решенный, осталось только кое-что доработать.

Напомним, «торговая война» Америки с Евросоюзом началась после того, как США ввели новые ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые с 1 июня распространились и на «партнеров» в Европе. Страны ЕС договорились действовать «единым фронтом» и пообещали Вашингтону «жесткий ответ». Трамп заявил, что Штаты в торговых войнах могут только выиграть.