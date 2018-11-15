2018-11-15T07:52:22+03:00
Экономика

Глава «Роснефти»: независимые АЗС влияют на рост цен на топливо

По словам руководителя госкорпорации Игоря Сечина, в отдельных регионах «формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин. Фото: Бобылев Сергей/ТАССГлава «Роснефти» Игорь Сечин. Фото: Бобылев Сергей/ТАСС
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил высокие цены на бензин в России. По его словам, часть вины лежит на независимых сетях АЗС, которые «создают монопольные структуры в регионах», призванные подстегнуть рост цен на топливо, и притесняют вертикально интегрированные нефтяные компании.

При этом Сечин отметил, что доля независимых сетей АЗС на рынке составляет 30%. «Но эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену», - сказал руководитель «Роснефти» в интервью «Коммерсантъ FM».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре глава госкорпорации объяснил, почему падают цены на нефть. Он заверил, что черное золото резко подешевело в последние дни из-за неопределенности ситуации вокруг Ирана, но сейчас цены уже растут и корректируются.

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