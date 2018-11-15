Сечин объяснил, почему падают цены на нефть
Нефть резко подешевела в последние дни из-за неопределенности ситуации вокруг Ирана, но сейчас цены на «черное золото» уже растут и корректируются. Так ответил на расспросы журналистов на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин.
«Я думаю, что во многом это была неопределенность, связанная с Ираном, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется», - сказал он.
При этом Игорь Сечин отказался делать прогнозы, какой может быть цена на нефть в конце года.
«Глупо сейчас говорить – мы не знаем, какие действия будут предприниматься американской администрацией, что будет происходить с основными игроками, какие будут решения по Саудовской Аравии по добыче», - пояснил он.
Глава «Роснефти» добавил: «Посмотрим. Но мы готовы работать в любых параметрах», передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на 5 ноября вступил в силу очередной пакет американских санкций против Ирана, в первую очередь направленных против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран вопреки санкциям США продолжит продавать свою нефть.
А тем временем к вечеру 13 ноября цены на «черное золото» марки Brent упали ниже 65 долларов за баррель.