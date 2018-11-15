2018-11-15T11:35:02+03:00
Политика

Госдума приняла в третьем чтении закон о самозанятых

Документ предполагает, что в четырех регионах РФ будет введен налог на профессиональный доход
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла в третьем чтении закон о самозанятыхГосдума приняла в третьем чтении закон о самозанятыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 15 ноября, Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о налогообложении самозанятых.

Эти документы предполагают, что следующие десять лет - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года - в четырех российских регионах будет идти эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Речь идет о таких субъектах РФ, как Москва, республика Татарстан, а также Московская и Калужская области.

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам, и 6% в случае продажи товаров и услуг юрлицам и индивидуальным предпринимателям. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Стоит отметить, что самозанятыми считаются индивидуальные предприниматели, которые работают сами на себя. То есть это и репетиторы, и нянечки, и сиделки.

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