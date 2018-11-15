2018-11-15T12:06:26+03:00
Политика

Путин намерен встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине

В ближайшие часы ожидаются переговоры российского лидера и вице-президента США Майка Пенса
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует встретиться с с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20 («Большая двадцатка»), который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

«Надеюсь, что в ближайшее время на полях «двадцатки» нам удастся встретиться с председателем Си Цзиньпином, поговорить и о стратегической стабильности, и по вопросам развития двусторонних отношений», — сказал российский лидер.

Ранее президент уже встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на полях АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и Восточно-Азиатского саммита и сообщил, что поддерживает контакт с Си Цзиньпином.

Он отметил, что благодаря усилиям китайских партнеров торгово-экономические связи между странами развиваются «заметными и впечатляющими темпами».

В свою очередь Ли Кэцян передал привет Путину от китайского лидера. Премьер Госсовета КНР сообщил, что Пекин готов реализовать с Москвой достигнутые ранее договоренности для достижения ожидаемых результатов между странами в торгово-экономической сфере.

Отметим, что 15 ноября на полях проходящих в Сингапуре саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита также состоится двухсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и вице-президента США Майка Пенса. Как сообщил спецкор сайта kp.ru Дмитрий Смирнов, в настоящее время представители Сингапура ищут подходящую комнату для беседы политиков. Ранее ожидалось, что Путин встретиться на саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер сообщил о своих намерениях провести переговоры со своим российским коллегой на полях саммита G20 («Большая двадцатка»), который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентине Буэнос-Айресе.

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