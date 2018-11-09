2018-11-09T19:46:37+03:00
В мире

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине

Американский лидер не исключает и того, что ему удастся увидеться с российским коллегой в Париже 11 ноября
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил намерение встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

«Я встречусь с Путиным на предстоящем саммите "Большой двадцатки"», - сказал хозяин Белого дома.

При этом глава Соединенных Штатов не исключил и того, что ему удастся увидеться с Путиным и в Париже, где оба лидера 11 ноября примут участие в торжествах по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. «Не уверен, что мы увидимся в Париже. Однако (и такое) возможно - может быть, в ходе ланча (во французской столице) для (приглашенных на нынешние торжества мировых) лидеров», - приводит слова Трампа Reuters.

Кроме того, американский лидер назвал свои отношения с главой нашего государства «хорошими», подчеркнув, что «наличие хороших отношений с Россией и Китаем - это хорошо, а не плохо».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп 11 ноября лишь кратко пообщаются в Париже, основная же встреча лидеров планируется на саммите G20. А чуть позже сам хозяин Белого дома заявил, что настроен на переговоры с российским коллегой в Буэнос-Айресе.

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