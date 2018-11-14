2018-11-14T17:55:39+03:00
Политика

Премьер Японии планирует посетить Россию в начале 2019 года

Путин и Абэ встретятся на самите G20 в Буэнос-Айресе
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приедет в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приедет в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года.Фото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен посетить Россию в начале 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в Сингапуре по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В следующем году на саммите «двадцатки» я буду рад приветствовать Путина, но до этого, в начале года я поеду с визитом в Россию, и мы проведем японо-российскую встречу на высшем уровне», — цитирует слова Абэ агентство Киодо.

Отметим, что саммит Большой двадцатка (G20) пройдет с 28 по 29 июня 2019 года в японском городе Осака.

Напомним, 13 ноября президент России Владимир Путин впервые посетил Сингапур в рамках саммита АСЕАН, где встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры условились, что «Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Путин и Абэ встретиться на саммите G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, который пройдет с с 30 ноября по 1 декабря.

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