Путин обсудил с президентом Израиля атаку на Ил-20 в Сирии
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже обсудил сбитый у берегов Сирии российский самолет Ил-20. Детали разговора президент России рассказал в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.
«Поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолета и наших людей, наших военнослужащих», - сказал глава государства. Он заявил, что Израиль считает себя непричастным к этой трагедии,
По словам российского лидера, разговор с Биньямином Нетаньяху был также о развитии двусторонних отношений, о ситуации в целом и в Сирии в частности.
«Конкретные сроки возможной двусторонней встречи не оговаривались», - добавил президент.
Напомним, что 17 сентября российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии. В результате происшествия погибли 15 военнослужащих.
Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.