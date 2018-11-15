Путин обсудил с президентом Израиля атаку на Ил-20 в Сирии

15 Нояб. 14:06 2018-11-15T14:08:21+03:00

Президент России рассказал, о чем успел переговорить с Биньямином Нетаньяху в Париже

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Владимир Путин в ходе встречи с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже обсудил сбитый у берегов Сирии российский самолет Ил-20. Детали разговора президент России рассказал в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

«Поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолета и наших людей, наших военнослужащих», - сказал глава государства. Он заявил, что Израиль считает себя непричастным к этой трагедии,

По словам российского лидера, разговор с Биньямином Нетаньяху был также о развитии двусторонних отношений, о ситуации в целом и в Сирии в частности.

«Конкретные сроки возможной двусторонней встречи не оговаривались», - добавил президент.

Напомним, что 17 сентября российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии. В результате происшествия погибли 15 военнослужащих.