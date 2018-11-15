2018-11-15T14:49:17+03:00
Политика

НАТО считает подавление GPS опасным и безответственным

Организация заявила, что будет воспринимать подобные угрозы всерьез
Алена Басавина
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НАТО заявило, что готово отвечать на вмешательство в работу GPSНАТО заявило, что готово отвечать на вмешательство в работу GPSФото: REUTERS
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Создание помех в работе навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture — это опасно и безответственно. Об это заявил официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

«Норвегия установила, что Россия несет ответственность за глушение сигнала GPS с Кольского полуострова в течение учений Trident Juncture. Финляндия выразила озабоченность по поводу возможного глушения сигналов в Лапландии, с точки зрения гражданского использования GPS любое подавление этой системы опасно и безответственно», - приводит ТАСС слова Лунгеску.

По данным официального представителя НАТО, в последнее время количество кибератак на электронные военные системы увеличилось. НАТО принимает эти угрозы всерьез и готово отвечать.

На вопрос журналистов, имеет ли НАТО основания обвинять Россию, Лунгеску ответить не смогла.

Напомним, что накануне Норвегия обвинила Россию в создании помех GPS во время учений НАТО. Минобороны посчитало, что вмешательство в спутниковую навигацию происходило с Кольского полуострова.

Также ранее о помехах со стороны России заявлял премьер-министр Финлянции Юха Сипия. При этом глава финского правительства признал, что расследование инцидента еще продолжается.

На данное обвинение уже ответил Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремлю ничего неизвестно о сбоях в работе GPS-навигации.

«Сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой основания», - сказал Песков.

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