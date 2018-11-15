В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги за публикации

15 Нояб. 17:31 2018-11-15T17:31:48+03:00

Парламентарий объяснил, что при получении дохода от рекламы гражданин занимается предпринимательской деятельностью

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил обязать пользователей Instagram и других популярных соцспетей уплачивать налоги и регистрировать свои аккаунты на юридические лица.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он считает, что такая инициатива позволит пользователям с более ответственно подходить к публикации различной рекламы.

«Появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая нанесет вред здоровью, или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье, или которые вообще приведут к гибели человека», — сказал представитель Госдумы.

Свинцов отметил, что в первую очередь меры коснуться блогеров с большим числом подписчиков. После закрепления аккаунта за юрлицом пользователь будет обязан уплачивать налоги в связи с получением доходов от публикации рекламы.

Он напомнил, что в России любая предпринимательская деятельность подчинена законам. Можно заниматься индивидуальным предпринимательством или выступать как общество с ограниченной ответственностью. Но блогер выполняет предпринимательскую деятельность, если получает за свою работу плату. Соответсвенно, он находится под действием законам РФ и обязан платить налоги, пояснил парламентарий.

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о самозанятых