Оксфордский словарь объявил слово года
Оксфордский словарь английского языка выбрал слово года. Им стало прилагательное «toxic», которое можно перевести как «токсичный», «ядовитый», «отравляющий».
Как сообщается на официальном сайте словаря, данное слово пришло из латыни в XVII веке. В латынь оно пришло из греческого, где toxikon pharmakon обозначало смертельный яд.
Известно, что в 2018 году количество просмотров страницы со значением слова «toxic» увеличилось на 45%. Оно часто использовалось с словосочетании «токсичные химикаты».
Лингвисты посчитали, что интерес к данному слову мог быть вызван дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
Также «токсичный» часто применялось во время обсуждения сексуальных скандалов вокруг судьи Верховного суда США Бретта Кавано. Популярности могло поспособствовать движение против сексуальных домогательств #MeToo.
Напомним, что в 2017 году «youthquake» (молодежный бунт) стало самым популярным.