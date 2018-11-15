Оксфордский словарь объявил слово года

15 Нояб. 17:33 2018-11-15T17:35:13+03:00

В 2018 году наиболее популярным стало прилагательное

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Оксфордский словарь английского языка выбрал слово года. Им стало прилагательное «toxic», которое можно перевести как «токсичный», «ядовитый», «отравляющий».

Как сообщается на официальном сайте словаря, данное слово пришло из латыни в XVII веке. В латынь оно пришло из греческого, где toxikon pharmakon обозначало смертельный яд.

Известно, что в 2018 году количество просмотров страницы со значением слова «toxic» увеличилось на 45%. Оно часто использовалось с словосочетании «токсичные химикаты».

Лингвисты посчитали, что интерес к данному слову мог быть вызван дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Также «токсичный» часто применялось во время обсуждения сексуальных скандалов вокруг судьи Верховного суда США Бретта Кавано. Популярности могло поспособствовать движение против сексуальных домогательств #MeToo.

Напомним, что в 2017 году «youthquake» (молодежный бунт) стало самым популярным.