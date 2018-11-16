2018-11-16T07:10:49+03:00
Политика

Япония пообещала не размещать американские базы на Курильских островах

В Токио надеются на передачу под их суверенитет части спорных российских территорий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония пообещала оставить Курилы без американских базЯпония пообещала оставить Курилы без американских базФото: REUTERS
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Японские власти заявили, что в случае передачи под их контроль части южных Курильских островов Токио будет настаивать на установлении суверенитета. При этом, по словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, размещение американских военных баз на данных территориях не предусматривается.

"В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи, естественно, мы будем подтверждать наш суверенитет", - цитирует ТАСС генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.

Напомним, что ранее после встречи с Абэ президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы работать с Токио на основе советско-японской декларации 1956 года. Этот документ предусматривает заключение мирного договора между сторонами и оговаривает передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи под контроль "страны восходящего Солнца".

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент японские власти уже готовят новый визит своего премьер-министра в Москву, который должен состояться во второй половине января 2019 года. Именно тогда и будут продолжены переговоры по мирному договору.

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