В Токио начали подготовку визита премьера Японии в Россию

16 Нояб. 05:20 2018-11-16T05:32:46+03:00

Синдзо Абэ намерен приехать в Москву на переговоры по мирному договору в январе Нового года

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во второй половине января 2019 года собирается приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по мирному договору, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в канцелярии премьера.

По словам собеседников издания, в правительстве страны Восходящего Солнца уже активно готовят визит главы кабмина в Россию. Сам же Синдзо Абе рассчитывает, что российский лидер посетит Японию в июне, когда в городе Осака будет проходить саммит «Большой двадцатки».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, после встречи с японским премьером на полях саммита АСЕАН в Сингапуре Владимир Путин сказал, что Москва готова работать с Токио на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора и оговаривает передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи.