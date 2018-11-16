Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму

16 Нояб. 07:22 2018-11-16T07:22:15+03:00

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН отвечает за гуманитарные, социальные и культурные вопросы Фото: REUTERS

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Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в минувший четверг, 15 ноября, поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.

В инициированном украинской стороной документе говорится о том, что на территории российского полуострова якобы нарушаются права человека. Так, в частности, Киев требует немедленного освобождения своих граждан, задержанных и осужденных за различные преступления в РФ.

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 67 государств, против высказались 26 стране, еще 82 делегации воздержались, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что аналогичная инициатива ранее уже неоднократно принималась этим комитетом Генассамблеи. Впервые документ нашел поддержку среди членов ООН в 2016 году. Тогда его одобрило 71 государство, против выступили 25 стран, еще 77 делегаций воздержались.

Сайт kp.ru писал о том, что международные представители призывали Россию принять меры для того, чтобы "положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека" в Крыму.