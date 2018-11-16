2018-11-16T07:22:15+03:00
Политика

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму

Инициированный украинской делегацией документ поддержали 67 государств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments92
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН отвечает за гуманитарные, социальные и культурные вопросыТретий комитет Генеральной ассамблеи ООН отвечает за гуманитарные, социальные и культурные вопросыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в минувший четверг, 15 ноября, поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.

В инициированном украинской стороной документе говорится о том, что на территории российского полуострова якобы нарушаются права человека. Так, в частности, Киев требует немедленного освобождения своих граждан, задержанных и осужденных за различные преступления в РФ.

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 67 государств, против высказались 26 стране, еще 82 делегации воздержались, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что аналогичная инициатива ранее уже неоднократно принималась этим комитетом Генассамблеи. Впервые документ нашел поддержку среди членов ООН в 2016 году. Тогда его одобрило 71 государство, против выступили 25 стран, еще 77 делегаций воздержались.

Сайт kp.ru писал о том, что международные представители призывали Россию принять меры для того, чтобы "положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека" в Крыму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вашингтону предрекли гибель от «надменного высокомерия»
Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола по Европе до конца года
Коалиция США применила бомбы с белым фосфором в Сирии
Лидер группы, расправившейся с туристами в Таджикистане, получил пожизненный срок
МИД РФ призвал США отказаться от «неуклюжих» антироссийских санкций и иллюзий о «всемогуществе»
Турция может потребовать расследования убийства Хашкаджи под эгидой ООН
Александр Моор: "Императорский маршрут" привлекает туристов в Тобольск
В Совфеде заподозрили США во вмешательство в выборы главы Интерпола
В России предложили отменить или снизить НДС на полезные продукты
В посольстве Армении проверяют обстоятельства гибели их гражданина на ВПП в Шереметьево
Самолет, сбивший человека в аэропорту Шереметьево, получил повреждения
Лавров: Россия и Белоруссия продолжат усилия по противодействию героизации нацизма
Патрушев: страны СНГ наладили обмен аналитической информацией об ИГ*
Великобритания увеличит свое военное присутствие на территории Украины
Циклон с Сибири принесет снегопад и сильный ветер
В Крыму заявления о «проседании» моста назвали «информационными грязными вбросами»
Мадуро: Пусть идут к черту все, кто зовет меня диктатором
Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян
Прокуратура Азербайджана возбудила дело после взрыва в жилом доме
В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом
В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек
В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину