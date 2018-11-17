Пожар на заводе в Капотне: загорелась установка для переработки нефти
Очевидцы сообщают о том, что в эту субботу, 17 ноября, случился пожар на заводе в Капотне. Речь идет о Московском нефтеперерабатывающем предприятии. В столичном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям уже подтвердили эту информацию.
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"Происходит факельное горение на установке крекинга. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящую установку", — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Отмечается, что в настоящий момент на месте инцидента работают спасательные подразделения. Площадь возгорания пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.
В МЧС предупреждают водителей, что в районе завода затруднено движение:
- Выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике, - обратились спасатели к москвичам.
Напомним, что в конце октября этого года крупный пожар произошел также на территории, ранее принадлежавшей заводу имени Лихачева (ЗИЛ). Возгорание вспыхнуло в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа, передает сайт kp.ru.
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