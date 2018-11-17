2018-11-17T09:01:58+03:00
Происшествия

Пожар на заводе в Капотне: загорелась установка для переработки нефти

В столичном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре на заводе в Капотне [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
На территории НПЗ в Капотне разгорелся пожарНа территории НПЗ в Капотне разгорелся пожарФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Очевидцы сообщают о том, что в эту субботу, 17 ноября, случился пожар на заводе в Капотне. Речь идет о Московском нефтеперерабатывающем предприятии. В столичном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям уже подтвердили эту информацию.

Пожар на НПЗ в Капотне: полыхает установка крекинга.

albinaarnautalbinaarnaut
На НПЗ в Капотне произошел пожар
0 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

"Происходит факельное горение на установке крекинга. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящую установку", — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

worldforusruworldforusru
Что происходит на заводе в Капотне?
7 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Отмечается, что в настоящий момент на месте инцидента работают спасательные подразделения. Площадь возгорания пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.

tatiana_leonessatatiana_leonessa
Утро началось с воя сирен, пожарные, скорые, на МНПЗ явно что-то случилось, такого факела я не видела ни разу за 16 лет. #мнпз #капотня #марьино #люблино
4 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

В МЧС предупреждают водителей, что в районе завода затруднено движение:

- Выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике, - обратились спасатели к москвичам.

apollinaria_88apollinaria_88
Пожар на Капотне
3 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Напомним, что в конце октября этого года крупный пожар произошел также на территории, ранее принадлежавшей заводу имени Лихачева (ЗИЛ). Возгорание вспыхнуло в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа, передает сайт kp.ru.

worldforusruworldforusru
Жутко красиво. То есть красиво, но жутко...
1 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
annet.gorbunovaannet.gorbunova
Пожар видно из разных районов города
0 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пожар на НПЗ в Капотне: возгорание тушат более 160 человек

Сотрудникам МЧС пока не удается локализовать пожар на НПЗ в Капотне (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Times назвала Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола
Пашинян потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева из-за слов об ОДКБ
Костин надеется, что ситуация с Давосским форумом будет урегулирована
Видео пожара на НПЗ в Капотне: в Москве полыхает установка крекинга
Президент Исландии извинился за свою нелюбовь к пицце с ананасами
Пожар на НПЗ в Капотне: возгорание тушат более 160 человек
Посол Турции в Косово пострадала в крупном ДТП близ Приштины
В Аргентине нашли пропавшую год назад подлодку “Сан Хуан”
Медведев заявил, что оживление мировой экономики идет слишком медленно
Двум конгрессменам США официально вынесено порицание за домогательства
Си Цзиньпин: В торговых и холодных войнах не бывает победителей
NYT сообщила, что Трамп начал сомневаться в преданности Пенса
Россия увеличила вложения в ценные бумаги правительства США до $14,4 млрд
Погода в Москве на 17 ноября 2018 года: возможны гололед и мокрый снег
Помпео пообещал Киеву помощь США в борьбе с “российской агрессией”
Посол Саудовской Аравии никогда не предлагал Хашкаджи приехать в Турцию
В МФЦ на компьютерах появились памятки с просьбой удалять свои данные
Медведев заявил о необходимости обновления ВТО
Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США