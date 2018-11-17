Пожар на заводе в Капотне: загорелась установка для переработки нефти

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-17T09:01:58+03:00

На территории НПЗ в Капотне разгорелся пожар Фото: СОЦСЕТИ

В столичном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре на заводе в Капотне [видео]

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Очевидцы сообщают о том, что в эту субботу, 17 ноября, случился пожар на заводе в Капотне. Речь идет о Московском нефтеперерабатывающем предприятии. В столичном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям уже подтвердили эту информацию.

Пожар на НПЗ в Капотне: полыхает установка крекинга.

albinaarnaut На НПЗ в Капотне произошел пожар

"Происходит факельное горение на установке крекинга. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящую установку", — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

worldforusru Что происходит на заводе в Капотне?

Отмечается, что в настоящий момент на месте инцидента работают спасательные подразделения. Площадь возгорания пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.

tatiana_leonessa Утро началось с воя сирен, пожарные, скорые, на МНПЗ явно что-то случилось, такого факела я не видела ни разу за 16 лет. #мнпз #капотня #марьино #люблино

В МЧС предупреждают водителей, что в районе завода затруднено движение:

- Выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике, - обратились спасатели к москвичам.

apollinaria_88 Пожар на Капотне

Напомним, что в конце октября этого года крупный пожар произошел также на территории, ранее принадлежавшей заводу имени Лихачева (ЗИЛ). Возгорание вспыхнуло в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа, передает сайт kp.ru.

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