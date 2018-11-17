Во время акций протеста во Франции погиб один человек, еще 17 пострадали

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-17T16:31:06+03:00

Во Франции на акции протеста против цен на бензин погиб человек Фото: REUTERS

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Во время массовых акций протеста против повышения цен на бензин во Франции погиб один человек. Кроме того, еще по меньшей мере 17 пострадали. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

По информации правоохранителей, трагический инцидент произошел этим утром в субботу, 17 ноября, в городе Савойя на юго-востоке Франции. Местная жительница везла свою дочь к врачу, но по пути наткнулась на установленные протестующими ограждения. Женщина попыталась объехать толпу, но люди стали бить кулаками по капоту машины. Тогда, по словам самой автовладелицы, она впала в состояние шока и нажала на газ. Один из протестующих попал под колеса автомобиля. Полученные им травмы оказались смертельными. Наехавшую на него женщину уже взяли под стражу.

Манифестанты начали с самого утра перекрывать основные дороги ПарижаФото: REUTERS

Между тем, как сообщает радиостанция France Info, с начала дня еще по меньшей мере 17 участников протестов пострадали. Серьезнее всего пострадал житель города Аррас, которого тоже сбил автомобиль.

В настоящее время во многие крупные города Франции стягиваются дополнительные силы правопорядка. Недовольные граждане продолжают блокировать основные дороги и блокировать доступ к бензоколонкам.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году в европейской республике уже проходили массовые протесты. Тогда французы выступали против социальных и экономических реформ.