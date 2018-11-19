Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-19T17:01:58+03:00

Теперь пассажиры смогут огораживаться от своих попутчиков шторами, создавая полностью индивидуальное пространство

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Генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал о разработке новых плацкартных вагонов, которые будут иметь модульные пространства и современный интерьер. Важной частью реновации стало, например, формирование в поездах зон персонального комфорта.

Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоныФото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Так, в будущем пассажиры смогут при желании огораживаться от своих попутчиков плотными шторами, тем самым создавая индивидуальное пространство.

В целом же, нижние полки в новых вагонах будут выглядеть как небольшие диваны с подголовниками, выполненные в серо-красных цветах. Остальной интерьер приобретет светлые оттенки. Около каждого места появится электрическая розетка и USB-разъем. Кроме того, предусматривается проведение индивидуального освещения.

В туалетах новых вагонов разместятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны и даже встроенный фенФото: РИА Новости

В туалетах новых вагонов разместятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны и даже встроенный фен для рук. Кроме того, в тамбурах появятся торговые автоматы с напитками и закусками.

Еще одним приятным нововведением, повышающим комфорт пассажиров, станет небольшой столик между верхними полками, на который можно поставить стаканы или положить небольшие предметы, вроде телефона.

"Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность", — уточнили в пресс-службе РЖД

Между тем, по данным РИА Новости, обновление вагонов планируется провести с 2019 года. Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации составам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что закупка новых плацкартных вагонов никак не скажется на стоимости билетов. Цены останутся прежними, поскольку будут регулироваться государством.