2018-11-19T15:50:45+03:00
Политика

В Кремле надеются, что новым главой Интерпола станет россиянин

Именно такую кандидатуру поддерживают в администрации президента РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Прокопчук. ФОТО Пресс-служба МВДАлександр Прокопчук. ФОТО Пресс-служба МВД
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На выборах нового главы Интерпола Кремль поддерживает российского кандидата - вице-президента Международной организации уголовной полиции Александра Прокопчука. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, что процедура избрания нового руководителя Интерпола состоится 21 ноября этого года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее британская газета The Times назвала фаворитом в предстоящей гонке именно Александра Прокопчука. При этом его основным соперником должен стать кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.

Стоит отметить, что на Украине уже высказались с критикой относительно идеи возможного назначения россиянина на пост главы Интерпола.

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