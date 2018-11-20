2018-11-20T07:24:00+03:00
Происшествия

В результате стрельбы возле больницы в Чикаго погибли три человека

Четвертой жертвой стал сам стрелок, которого ликвидировала полиция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Раненых доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти их жизнь не удалосьРаненых доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти их жизнь не удалосьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Два человека, в том числе офицер полиции, раненые во время стрельбы возле госпиталя в Чикаго, скончались от полученных ранений. Таким образом, число погибших от рук преступника возросло до трех, четвертой жертвой стал сам стрелок, передает телеканал ABC7 со ссылкой на офис судебной экспертизы округа Кук.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что неизвестный мужчина открыл огонь по людям на территории одной из чикагских больниц, убив одного и ранив двух человек. Нападавшего ликвидировали прибывшие на место происшествия стражи порядка.

К этому часу полицейские выяснили, что первой жертвой злоумышленника стала его бывшая невеста, которая работала в больнице. Он выстрелил в нее на парковке, а потом направился к зданию медицинского учреждения, где открыл огонь по людям. Среди убитых стрелком, чье имя пока не называется, – врач и полицейский. Кроме того, в отделении реанимации находятся еще две раненые им женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов