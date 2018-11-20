В результате стрельбы возле больницы в Чикаго погибли три человека

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-20T07:24:00+03:00

Раненых доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти их жизнь не удалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Два человека, в том числе офицер полиции, раненые во время стрельбы возле госпиталя в Чикаго, скончались от полученных ранений. Таким образом, число погибших от рук преступника возросло до трех, четвертой жертвой стал сам стрелок, передает телеканал ABC7 со ссылкой на офис судебной экспертизы округа Кук.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что неизвестный мужчина открыл огонь по людям на территории одной из чикагских больниц, убив одного и ранив двух человек. Нападавшего ликвидировали прибывшие на место происшествия стражи порядка.

К этому часу полицейские выяснили, что первой жертвой злоумышленника стала его бывшая невеста, которая работала в больнице. Он выстрелил в нее на парковке, а потом направился к зданию медицинского учреждения, где открыл огонь по людям. Среди убитых стрелком, чье имя пока не называется, – врач и полицейский. Кроме того, в отделении реанимации находятся еще две раненые им женщины.