Погода в Москве на 20 ноября 2018 года: небольшой снег и гололедица
Погода в Москве на 20 ноября 2018 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Местами по городу ожидается небольшой снег, также образуется гололедица. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.
По их данным, днем во вторник температура воздуха в столице составит -1..1 градус тепла. Ночью столбики термометров могут опускаться до -4.
Атмосферное давление будет держаться на уровне 757 миллиметров ртутного столба, а скорость ветра северного направления составит 5-10 метров в секунду.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в течение этой недели погоду будут определять западный антициклон и несколько циклонов. Именно из-за их противостояния в Москве возможны колебания атмосферного давление в превышающих норму приделах, а также возникновение сильных северо-западных ветров.
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