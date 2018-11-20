2018-11-20T07:30:46+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 20 ноября 2018 года: небольшой снег и гололедица

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 20 ноября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ночью столбик термометра опустится до минус 4Ночью столбик термометра опустится до минус 4Фото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Москве на 20 ноября 2018 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Местами по городу ожидается небольшой снег, также образуется гололедица. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.

По их данным, днем во вторник температура воздуха в столице составит -1..1 градус тепла. Ночью столбики термометров могут опускаться до -4.

Атмосферное давление будет держаться на уровне 757 миллиметров ртутного столба, а скорость ветра северного направления составит 5-10 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в течение этой недели погоду будут определять западный антициклон и несколько циклонов. Именно из-за их противостояния в Москве возможны колебания атмосферного давление в превышающих норму приделах, а также возникновение сильных северо-западных ветров.

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