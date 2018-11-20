Трамп показал, как действительно выглядит граница с Мексикой

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-20T08:00:56+03:00

По словам президента США, «лживые СМИ показывают старые кадры» с людьми, которые пытаются перебраться через ограждение [фото]

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Президент США Дональд Трамп решил развеять слухи о том, что нелегальные мигранты пытаются перебраться через пограничное ограждение между Соединенными Штатами и Мексикой, залезая на забор.

На своей странице в Twitter он опубликовал снимок участка американо-мексиканской границы у океана, сопроводив его подписью: «Фейковые СМИ показывают старые кадры, на которых люди перелезают через забор. Вот так он действительно выглядит – никаких альпинистов!»

Дональд Трамп показал, как сейчас выглядит граница с МексикойФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

На днях телеканал Fox News сообщил, что первые беженцы из Центральной Америки попытались перебраться через пограничное ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния. Несколько человек залезли на забор, посидели там, фотографируясь. Самые смелые даже спрыгнули на территорию США, но тут же вернулись обратно.

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, со следующей недели Пентагон начнет отзывать военных с американо-мексиканской границы, и к католическому Рождеству (25 декабря) все 5,8 тысячи военнослужащих вернутся домой.

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