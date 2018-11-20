2018-11-20T08:00:56+03:00
В мире

Трамп показал, как действительно выглядит граница с Мексикой

По словам президента США, «лживые СМИ показывают старые кадры» с людьми, которые пытаются перебраться через ограждение [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп решил развеять слухи о том, что нелегальные мигранты пытаются перебраться через пограничное ограждение между Соединенными Штатами и Мексикой, залезая на забор.

На своей странице в Twitter он опубликовал снимок участка американо-мексиканской границы у океана, сопроводив его подписью: «Фейковые СМИ показывают старые кадры, на которых люди перелезают через забор. Вот так он действительно выглядит – никаких альпинистов!»

Дональд Трамп показал, как сейчас выглядит граница с Мексикой Фото: Twitter.com

Дональд Трамп показал, как сейчас выглядит граница с МексикойФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

На днях телеканал Fox News сообщил, что первые беженцы из Центральной Америки попытались перебраться через пограничное ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния. Несколько человек залезли на забор, посидели там, фотографируясь. Самые смелые даже спрыгнули на территорию США, но тут же вернулись обратно.

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США. Фото: REUTERS

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, со следующей недели Пентагон начнет отзывать военных с американо-мексиканской границы, и к католическому Рождеству (25 декабря) все 5,8 тысячи военнослужащих вернутся домой.

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Борьба президента Дональда Трампа с нелегальной миграцией в Америке наталкивается на все большее сопротивление как в самих США, так и среди соседей Вашингтона по континенту. Лидер Америки никогда особо по этому поводу не подыскивал слов и всегда заявлял о «нулевой терпимости» к непрошеным гостям. И вот эти «гости» решили нанести ответный удар - организовали свой крестовый поход к границам США, назвав его караваном (подробности).

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