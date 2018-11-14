2018-11-14T15:00:41+03:00
В мире

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США

Накануне в Тихуану прибыли 360 человек
Сакина НУРИЕВА
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Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США.Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США.Фото: REUTERS
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Первые беженцы из стран Центральной Америки попытались перебраться через пограничное ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США. Фото: REUTERS

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США.Фото: REUTERS

Несколько человек залезли на забор, сидели на нем и делали фотографии и видео. После они перепрыгнули на американскую территорию, но вернулись обратно, испугавшись пограничной службы США.

Накануне в Тихуану прибыли 360 человек из Центральной Америки, в общей сложности в колонне мигрантов, двигающихся в сторону американской границы, насчитывается пять тысяч человек. В связи с этим США усилили патрулировании территории.

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США. Фото: REUTERS

Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США.Фото: REUTERS

9 ноября президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает предоставлять убежище незаконным беженцам. В знак протеста против миграционной политики главы Белого дома несколько сотен жителей самых бедных стран Центральной Америки собрались на мексиканской границе на акцию под названием «Крестный путь мигранта».

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