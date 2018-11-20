2018-11-20T05:11:05+03:00
В мире

Пентагон пообещал отозвать военных с американо-мексиканской границы

По словам представителя Минобороны США, военнослужащие вернутся домой к Рождеству
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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У границы с Мексикой дислоцированы 5,8 тысяч американских военнослужащихУ границы с Мексикой дислоцированы 5,8 тысяч американских военнослужащихФото: REUTERS
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Пентагон со следующей неделе начнет отзывать военных с американо-мексиканской границы, и к католическому Рождеству (25 декабря) все 5,8 тысячи военнослужащих вернутся домой, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Минобороны США.

По словам генерал-лейтенанта американской армии Джеффри Бьюкенена, который курирует операцию у юго-западной американской границы, к своим семьям к празднику вернутся солдаты, которых глава Белого дома Дональд Трамп распорядился направить на границу с Мексикой до 6 ноября, когда в стране прошли промежуточные выборы в конгресс.

Как писал сайт kp.ru, ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис одобрил идею отправить к границе с Мексикой военнослужащих. Изначально речь шла о пяти тысячах солдат, однако Дональд Трамп позже заявил, что США увеличат свое военное присутствие там до 15 тысяч человек.

Между тем, по оценкам СМИ, размещение такого числа американских солдат на южной границе может обойтись бюджету Соединенных Штатов в сумму от 42 до 110 миллионов долларов.

Напомним, из Гондураса через всю Мексику в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке.

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