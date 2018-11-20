В Совфеде отреагировали на угрозы ЕС по ситуации в Азовском море

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-20T09:11:33+03:00

Сенатор Владимир Джабаров заявил "Комсомольской правде", что сейчас Запад поддержит любую выходку Украины, лишь бы навредить России

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Сейчас Евросоюз готов поддержать любую выходку Украины, в том числе незаконные пиратские захваты российских кораблей, лишь бы навредить нашей стране. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на угрозы главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее она сообщила о готовности ЕС ввести "целевые меры" в отношении России из-за сложившейся в Азовском море ситуации. По мнению дипломата, усиленные пограничные проверки в регионе наносят вред не только украинской экономике, но и европейским судам.

"Почему мы должны реагировать на заявления ЕС? Россия не член Евросоюза. И Украина пока тоже не член Евросоюза. А Азовское море - внутреннее море двух стран. Таким образом эти заявления - вмешательство во внутренние дела двух суверенных государств", - сказал сенатор в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом он призвал реагировать на такие заявления спокойно, поскольку министерство иностранных дел РФ наверняка даст "достойный ответ выпаду госпожи Могерини".

"Что они еще могут нам сделать? Все что могли они уже сделали с 2014 года. А это просто воинственные заявления", - подытожил Джабаров.

Напомним, что Россия усилила досмотр судов в Азовском море после того, как украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту и потребовали, чтобы моряки отказались от гражданства РФ.