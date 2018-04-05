"Ребята, держимся из последних сил, выручайте скорее!". "Комсомолка" поговорила со старпомом задержанного на Украине судна "Норд"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-04-05T17:06:58+03:00

Члены экипажа 13 суток не могут сойти на берег из своей плавучей тюрьмы [видео]

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На борту керченского рыболовецкого судна «Норд», которое Госпогранслужба Украины задержала 25 марта в Азовском море, вот уже почти две недели заперты девять человек. Десятый и самый главный - 42-летний капитан Владимир Горбенко ждет суда в херсонском СИЗО. Несмотря на гипертонический криз и проблемы с сердцем, прокуратура незалежной просит оставить его за решеткой на 60 дней, пока будет идти следствие. По уголовной статье «Нарушение порядка посещения временно оккупированной территории» Горбенко грозит пять лет тюрьмы. Родные и близкие, а теперь уже и все россияне в шоке: за что?! С чего вдруг наших моряков, ловивших рыбу в нейтральных водах, объявили «азовскими пиратами» и обращаются с ними хуже, чем с военнопленными?

Самому младшему члену экипажа - 21 год, самому старшему - 62. Это помощник капитана Юрий Савельев, который отдал морю более 40 лет. Дома, в Керчи, его ждут жена, сын с дочкой, и 10-летняя внучка.

- Арестовали их за сутки до возвращения, - рассказала «КП» супруга старпома Татьяна Савельева. - Муж мне сразу позвонил, сказал: «Ты только не волнуйся, все будет хорошо. Мы не падаем духом». Но как не волноваться? У нас весь город на ушах стоит, плачем да молимся. Условия ведь там ужасные: на берег спускаться не разрешают, рыба - почти шесть тонн улова - гниет на жаре, воняет, вот-вот полезут опарыши...

По словам Татьяны, при задержании рыбакам поставили условие: признаете себя украинцами, привезете старые паспорта - отпустим на все четыре стороны. Но никто из десяти человек (к слову, одна из них женщина - кок) от России не отрекся, более того - над судном подняли триколор. За то и поплатились: несколько дней провизию на борт не пускали, вынужденные узники кое-как перебивались остатками продуктов, пили техническую воду. Да и с туалетом при такой долгой стоянке возникли серьезные проблемы. Адвоката пустили лишь на третьи сутки. А вот с российским консулом рыбакам встретиться так и не разрешили: по мнению украинских властей, на «Норде» нет российских граждан, а значит нет и оснований для работы дипломатов РФ.

- Да, ребята, тяжеловато, - признался и сам старпом, до которого удалось дозвонится «Комсомолке». - Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам. Во вторник откачали фекальные воды, за 11 дней покупались мы в них, конечно. Рыба воняет. Нервы уже не в дугу, сдают, хотя по натуре я спокойный, как полярный летчик. Но мы держимся вместе, не сдаемся. Кокше дали бумагу, что она может выходить беспрепятственно. Но она отказалась, говорит: «Останусь с бригадой, потому что без они без меня оголодают». Отказаться от гражданства ни у кого и мысли не было. Я им паспорт показал: «Посмотрите, ребята, я русский, мои деды и прадеды русские!» Родился в Свердловской области, в Крым переехал еще при СССР. Так что давайте поскорее нас выручайте. Надеемся на вас! Так хочется водочки уже дома попить, снять стресс!

Всем девяти морякам грозит административное наказание - до 15 суток ареста. Но больше всего задержанных рыбаков сейчас беспокоит состояние их капитана. После того, как Горбенко записал видеообращение к крымским властям, его увезли с сейнера и посадили в СИЗО, где и случился гипертонический криз.

- Его отвезли в больницу. Там, надо признать, сделали все необходимые врачебные манипуляции в полном объеме. Не то, что раньше, когда на «Норд» присылали только врачей «скорой помощи» с небольшой горсткой лекарств, - сообщила Анна Шевелева, пресс-секретарь «Рыболовецкого колхоза имени Первого Мая» - компании, владеющей задержанным судном.

Но положить в палату капитана Горбенко украинские эскулапы не разрешили. Посчитали, что он сможет получить достаточное лечение в условиях следственного изолятора.

В рыболовецком колхозе также подчеркнули: рыбаки не пересекали границу территориальных вод Украины, а потому их задержание незаконно:

- Они находились в водах совместного пользования. Это совершенно, с нашей точки зрения, наглые и беззаконные действия украинской погранслужбы, - отметила Анна Шевелева. - При проверке судна погранслужбой Украины экипажу были предъявлены обвинения в том, что «Норд» числится в регистре украинских морских судов. Так оно и было до 2014 года, но в настоящий момент оно приписано к морскому регистру России. Тем не менее судно ошвартовали в Бердянске. Команда не пошла на конфликт, ведь непонятно, какие могли бы быть провокационные действия. Судно отправилось туда, куда ему приказала двигаться погранслужба Украины.

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