Заключенный устроил стрельбу в одной из больниц Канады

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-20T09:25:27+03:00

Мужчина отобрал у полицейского пистолет, а после тяжело ранил человека

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В одной из больниц канадского города Кингстон провинции Онтарио произошла стрельба. Огонь открыл доставленный в медицинское учреждение заключенный.

Вечером в понедельник, 19 ноября, мужчине удалось вытащить пистолет из кобуры стоящего рядом охранника и несколько раз выстрелить. В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина получил тяжелое ранение, но в настоящий момент его жизни ничего не угрожает

Самого злоумышленника удалось оперативно обезвредить. К настоящему моменту он уже перемещен в штаб-квартиру полиции Кингстона. Больница же вернулась к штатному режиму работы, передает CBC.

Напомним, что ранее в понедельник звуки стрельбы звучали также в одном из госпиталей Чикаго. Сайт kp.ru писал о том, что огонь возле здания медицинского учреждения открыл неизвестный мужчина, который успел ранить двух человек, в том числе полицейского.