В Каталонии поезд сошел с рельсов, один человек погиб

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-20T14:59:02+03:00

В Каталонии поезд сошел с рельсов, погиб один человек погиб. Фото: Twitter/@324cat

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В испанской Каталонии поезд сошел с рельсов, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщила газета Vanguardia со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 6.15 (7.15 мск). Как сообщила служба гражданской обороны в своем Twitter, пострадало пять человек, получив ранения различной степени тяжести. Известно, что два последних вагона (всего у поезда шесть вагонов) пригородного состава компании Rodalies сошли с путей в из-за оползня. На место инцидента прибыли 14 расчетов пожарных и восемь машин "скорой помощи".

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, при сходе поезда с рельсов на Тайване погибли не менее 18 человек, еще 160 получили ранения.

21 сентября текущего года двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Слюдянке, Иркутской области. К счастью, пострадавших во время этого происшествия не оказалось.