2018-11-20T11:34:09+03:00
Политика

WP узнал о планах США объявить Венесуэлу спонсором терроризма

В последнее время Госдепартамент оценивал возможную реакцию различных госструктур на данный шаг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризмаСША планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты рассматривают возможность внесения Венесуэлы в список государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщили источники в американском правительстве. По их данным, президент США Дональд Трамп хочет поставить Боливарианскую Республику в один ряд с Ираном, КНДР, Сирией и Суданом.

Когда именно будет объявлено о соответствующем решении пока неизвестно. Более того, существует вероятность того, что в Белом доме еще откажутся от этой идеи. Однако в последние дни Госдепартамент США действительно интересовался возможной реакцией мировой общественности и госструктур на подобный шаг, передает газета The Washington Post

Напомним, что попадание в американский список спонсоров терроризма означает введение санкций в отношении тех государств и лиц, которые ведут торговлю с этой страной. Речь идет, в частности, о поставках оружия и товаров двойного назначения, а также банковских операциях.

Сайт kp.ru писал о том, что совсем недавно Трамп уже вводил ограничительные меры в отношении Венесуэлы. Так, были заблокированы операции с золотым запасом латиноамериканской страны.

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