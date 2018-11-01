США ввели санкции для блокировки операций с золотым запасом Венесуэлы

1 Нояб. 22:32 2018-11-01T22:32:03+03:00

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в четверг, 1 ноября, в Майами, объявил о том, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Венесуэлы.

Как стало известно, на этот раз Вашингтон решил заблокировать операции с золотым запасом латиноамериканской страны. По словам Болтона, новые ограничительные меры должны защитить американские компании от транзакций, связанных с венесуэльским золотом. «Санкции предотвратят транзакции граждан США с субъектами и группами, связанными с коррумпированным и жульническим золотым сектором Венесуэлы», - приводит слова советника главы Соединенных Штатов Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре министерство финансов США расширило санкции в отношении ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так, например, в черный список попала супруга главы латиноамериканской страны Силия Флорес. При этом МИД РФ выступил категорически против односторонних ограничительных мер в отношении боливарианской республики.