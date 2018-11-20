Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-20T13:24:44+03:00

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Россия подписала с Индией соглашение о строительстве четырех фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

В ведомстве отметили важность события в развитии российско-индийского ВТС.

«Состоялось подписание контрактов на строительство в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356. Это еще одно важное событие в развитии российско-индийского ВТС», - сообщили представители ведомства.

Параметры заключенного соглашения не уточняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 октября текущего года президент России Владимир Путин во время своего визита в Индию подписал контракт с индийским премьер-министром Нарендрой Моди на поставку российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в республику. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сумма сделки составляет более пяти миллиардов долларов.

Стоит отметить, что сделку по покупке четырех фрегатов проекта 11356 оценили еще в 2,5 миллиарда долларов.