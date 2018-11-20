2018-11-20T15:26:47+03:00
Общество

В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах

Уже в конце 2018 года на российских железных дорогах могут появиться обновленные пассажирские составы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Теперь пассажиры смогут огораживаться от своих попутчиков шторамиТеперь пассажиры смогут огораживаться от своих попутчиков шторами
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Цены на билеты в новых плацкартных вагонах сети "Российских железных дорог" останутся такими же, как и до проведения модернизации. Такое заявление сделал генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов во время общения с журналистами на выставке "Транспорт России".

"Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.), поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов", - сказал гендиректор предприятия.

При этом он подчеркнул, что первые обновленные составы могут начать курсировать по территории России уже в конце 2018 года, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что РЖД придадут плацкартным вагонам более современный вид и создадут максимально комфортные условия для пассажиров. Так, например, каждое место оснастят плотной шторой, которая при необходимости сможет огородить койку от чужих глаз.

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