2018-11-20T18:02:49+03:00
В мире

В Кабуле погибли 40 человек в результате взрыва во дворце бракосочетаний

Теракт произошел во время торжественных мероприятий в день рождения пророка Мухаммеда
Сакина НУРИЕВА
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В Кабуле погибли 40 человек в результате взрыва во дворце бракосочетаний.В Кабуле погибли 40 человек в результате взрыва во дворце бракосочетаний.Фото: REUTERS
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В столице Афганистана Кабуле произошел врыв, в результате происшествия погибли по меньше мере 40 человек, 80 - получили ранения. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на минздрав страны.

По сообщениям министерства внутренних дел Афганистана, террорист-смертник подорвал себя в зале дворца бракосочетания. В этот момент в помещении проходило мероприятие по случаю дня рождения исламского пророка Мухаммеда.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В октябре текущего года в Афганистане также произошли серии взрывов, причиной послужили парламентские выборы в исламской республике. В результате теракта 20 октября погибли 15 человек, еще более 110 пострадали. Взрывы прогремели в городе Кундуз одноименной провинции на северо-востоке страны. Там были убиты два человека, еще 38 получили ранения, в том числе женщины и дети.

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