2018-11-20T20:28:38+03:00
Общество

Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ

Виталину Цымбалюк признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни
Алена Басавина
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Виталина незаконно установила в одном из рабочих кабинетов Джигарханяна видеокамерыВиталина незаконно установила в одном из рабочих кабинетов Джигарханяна видеокамерыФото: EAST NEWS
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Оглашен приговор в отношении экс-супруги советского и российского актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Согласно опубликованным данным, Виталина Цымбалюк была признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По версии обвинения, она незаконно установила в одном из рабочих кабинетов Джигарханяна видеокамеры. Они были незаметно вмонтированы в потолочный плинтус.

Впоследствии видеозапись, записанная в рабочем помещении, была продемонстрирована в эфире одного из центральных телеканалов.

В результате московский суд приговорил экс-супругу артиста к 200 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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Это уголовное дело инициировал Армен Джигарханян, а точнее его окружение, полагая, что все имущество народного артиста, включая несколько квартир (на Арбате, на Молодогвардейской улице в Москве, под Красногорском) и деньги, Виталина присвоила незаконно. Ради красного словца, друзья Армена Борисовича говорили, что сами наденут на Виталину наручники и отправят ее в тюрьму на 10 лет. Тем не менее… «Мы уже трижды смогли доказать отсутствие состава преступления в действиях Виталины. Она ничего не украла у своего бывшего мужа. И теперь все имущественные вопросы мы будем решать в гражданском, а не уголовном порядке», - сказала нам адвокат Виталины Лариса Широкова. (подробности)

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Бывшая супруга народного артиста СССР поделась личным опытом, как пережить скандальный, или «агрессивный», развод. Разбирала она свою проблему на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вместе с адвокатом Ларисой Широковой. (подробности)

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