Виталина Цымбалюк-Романовская: Ребенок не спас бы наш брак с Джигарханяном

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-24T12:21:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Разбирала она свою проблему на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вместе с адвокатом Ларисой Широковой.

Обвиняют в мошенничестве - отвечаем тем же

Коллективный разум нам подсказал, как объяснить, что такое «агрессивный» развод. И вот что получилось. Это раздел имущества по суду. Это когда детей забирают у матери. И когда мужчины заводят на бывших жен уголовные дела...

- Мне еще пришлось публично доказывать, что я не воровка, что не выводила деньги в офшоры, объяснять, что меня оболгали на всю страну, - рассказала свою историю Виталина. - Армен Борисович пришел на ток-шоу и объявил на весь мир: Виталина у меня все украла, она вор. После этого люди, которые знают нас близко, поняли, что меня пытались публично унизить. Позвонили, поддержали, сказали, что на моей стороне.

- Я знаю множество подобных историй, - подтверждает адвокат Лариса Широкова. - Обычно женщины делятся на две категории. Первая - это те, кто готов идти до конца. Вторые - их, к сожалению, большинство - морально сдаются и быстро принимают условия бывших мужей. Стойкость духа Виталины меня впечатлила. Более того, когда я встретилась с нашими противниками (так гостьи называли друзей и адвоката Армена Джигарханяна. - Ред.), они спросили меня: «Неужели Виталине не страшно?» Это было сказано не ради красного словца. Никто не думал, что Виталина выстоит. Под давлением она должна была сдаться, переписать все квартиры на мужа или его друзей. Но мы решили идти до конца и отвечать ударом на удар.

Виталина с адвокатом Ларисой Широковой на радио "Комсомольская правда"Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Поясните, пожалуйста...

- Например, Виталине угрожали уголовным преследованием по статье «мошенничество», - продолжает Лариса Широкова. - Для любой женщины, которая впервые открывает Уголовный кодекс и читает, что мошенничество относится к категории тяжких преступлений, до 10 лет тюрьмы, - это шок. Но она не испугалась, не согнулась. Блицкриг провалился. Наоборот, мы решили зеркалить действие оппонентов. Они говорят о мошенничестве, значит, и мы будем отвечать тем же. У нее подписка о невыезде, значит, и у них будет аналогичная. Они требуют арестовывать ее имущество, тогда и мы будем просить арестовать их имущество. Принцип: тебя в дверь, а ты в окно - приносит результат.

ВЫВОД № 1:

В случае «агрессивного» развода надо держать удар. Адекватно, или, как говорят в дипломатии, симметрично отвечать противнику. Демонстрировать готовность напасть в случае необходимости по принципу «с волками жить - по-волчьи выть».

Журналистки «КП»:

- Виталина, вы были готовы к разводу? Возможно, какие-то звоночки прозвучали...

- О разводе никогда не было речи. И звоночков не было. Но как только у близкого человека происходит инсульт (у Армена Борисовича их было несколько), надо бежать к адвокатам и оформлять имущество так, чтобы посторонние не могли на него претендовать, - объясняет теперь уже ученая Виталина. - Причина нашего конфликта - в состоянии здоровья Армена Борисовича. Человек после инсультов сильно меняется. У моего бывшего мужа эти изменения были заметны. Характерная черта - подозрительность. Без всяких оснований вас могут обвинить в воровстве, в изменах и так далее. Часто в окружении появляются люди, готовые подлить масла в огонь и воспользоваться ситуацией. Ими могут оказаться «друзья семьи» или родственники. Мой совет: будьте внимательны к тем, кто вхож в вашу семью. Вы можете даже не знать, что муж (или иной близкий человек) подписывает кому-то генеральную доверенность. И отныне чужие люди распоряжаются вашим имуществом и деньгами. В моем случае было так. Мужа изолировали, увезли в больницу. С октября прошлого года я его не видела.

- В это время он подписал генеральную доверенность на своих друзей?

- Он ее подписал сразу, как только попал в больницу.

Бывшая супруга народного артиста СССР поделась личным опытом, как пережить скандальный разводФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Но имущество, квартиры были записаны на вас...

- Его друзья этого не знали. Это заслуга адвокатов, которые вели предыдущий бракоразводный процесс Армена Борисовича (с Татьяной Сергеевной Власовой. - Ред.). Мне в этом смысле просто повезло.

- У вас не было детей. Если бы был ребенок - это был бы плюс или минус в вашей ситуации?

- Думаю, что минус. Ребенка могли увезти вместе с Арменом Борисовичем. Люди, которые эту операцию провернули, - полубандиты, по крайней мере моральные. Мужа ребенок бы не удержал. У Армена Борисовича есть черта... Он брал в театр родственников, своих близких - так было с его предыдущей супругой Татьяной Сергеевной, с приемным сыном Степаном, с его сестрой, которую перевез в Москву из другого города. А после всех беспощадно выгонял. Ему не важно было, что это его родственники, что он их пригласил и должен бы нести ответственность. Такая у него черта характера. И я не верю, что ребенок его бы изменил. Наоборот, сейчас строились бы подозрения, а его ли это ребенок или нет. Искали бы моих любовников, которых никогда не было.

ВЫВОД № 2:

Как только появляются признаки «возрастных изменений» (или не возрастных, но тоже тревожных), принимаем меры. Документы на имущество держим в тумбочке у кровати (или в банковской ячейке), чтобы, когда наступит время развода, не остаться на улице.

Шаляпин взамен Брамса

- Если бы Армен Борисович не развелся со своей прежней женой Татьяной Власовой, возможно, в статусе его помощницы, музы вам было бы проще?

- Если бы Татьяна Сергеевна продолжила с ним жить, у нас бы не возникло близких отношений. Но когда мы с ним встретились в 2002 году, он уже долгое время жил один. И только поэтому начался наш роман.

- В подобных ситуациях, как ваша, не мужчина находит музу, а она его находит. Существует определенный тип женщин, которые готовы обслуживать немолодого, лучше богатого и знаменитого мужчину, пускай даже с плохим характером и кучей болезней. Обслуживать как сиделка, мамка-нянька, помощница, правда, высокооплачиваемая. Разве не так?

- Известные, талантливые и состоявшиеся мужчины не выберут себе в жены сиделку. Если выбрали меня или другую молодую женщину, значит, мы самодостаточные личности. Конечно, мы можем сделать вид, что мы не на равных с нашими мужьями, но на самом деле... Не говоря о том, что есть и счастливые браки, в которых женщина намного моложе мужа.

Я же не виновата, что увидела и полюбила известного человека. Искренне полюбила при этом. Но это не значит, что мой следующий мужчина будет на 40 лет старше меня. В моем случае точно нет. Сейчас я переключилась на абсолютно противоположную историю. Я уже сыта серьезными разговорами на философские темы.

- Это так вы проводили время с Арменом Борисовичем?

- Да. Я от этого устала. Сегодня с удовольствием иду в кино, гуляю в парке по многу часов.

- С Брамса переориентировались на Шаляпина, который тоже, видимо, устал от возрастных отношений (ехидные журналистки вспомнили женитьбу Прохора на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая годилась ему в матери)...

- Мы с Прохором молоды. У нас хорошее музыкальное образование. Он окончил Гнесинский институт, я - консерваторию. С детства воспитываемся на высоком искусстве. Сейчас мы взрослые самодостаточные люди, состоялись в профессии, нам есть о чем поговорить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667524" frameborder="0"></iframe> Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тысяч рублей на отдых в подмосковном санатории.В элитном детоксикации-центре Прохор и Виталина провели неделю

ВЫВОД № 3:

По поговорке - клин клином вышибается. Но все-таки лучше, когда старый клин вышибаем молодым.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Адвокат Лариса Широкова на первой же нашей встрече сказала: период войны будет долгим, тяжелым, но и он обязательно закончится. Нужно это понимать и держаться, - прогнозирует Виталина.

- Постараться увидеть свет в конце тоннеля?

- Обязательно, потому что свет там точно есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армен Джигарханян требует 3 миллиона рублей компенсации от бывшей жены

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской (подробности)

Поддельные подписи и тайные документы: после развода Джигарханян и Виталина продолжают делить имущество

А в это время Росреестр закрыл информацию об имуществе народного артиста СССР (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывшая жена Джигарханяна закрутила новый роман

Виталину Цымбалюк-Романовскую, бывшую жену Джигарханяна, все чаще видят в компании скандального певца Прохора Шаляпина (подробности)