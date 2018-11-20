В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный

20 Нояб. 22:31 2018-11-20T22:31:53+03:00

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предложила проводить курсы лечения для пьяных автомобилистов. Об этом она рассказала ведущей программы «Движение без опасности» Наталье Агре в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам Натальи, в последнее время в России ужесточают законодательство в отношении нетрезвых водителей. Однако проблема все равно остается. Множество людей, склонных к наркомании и алкоголизму, спокойно продолжают садиться за руль.

«Если диагноз – алкоголизм, то надо лечить и ограничить право на вождение. Но алкоголизмом объясняется далеко не каждое употребление алкоголя. Очень много людей, не имеющих диагноза алкоголизм, садятся за руль в пьяном состоянии. Причем, алкоголик, зная о своем заболевании, возможно, как раз не будет садиться за руль. А те, которые думают: я это сделал один раз, - не осознают опасности и совершают больше ДТП», - сказала представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович считает, что в России надо применять такие меры, чтобы водители боялись выезжать на дорогу после 100 г спирта.

«Если человек за рулем совершил любое ДТП, даже без тяжелых последствий, и у него обнаружили высокий уровень алкоголя в крови, то должна проводиться специальная процедура, в ходе которой у него забираются права, он проходит медицинское обследование, психологическое обследование. Или должен пройти через курс лечения, или снова откладывается возвращение его прав», - пояснила медик.

Известно, что такая практика уже широко применяется в мире. Всемирная организация готова представить её в России.