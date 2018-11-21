Погода в Москве на 21 ноября 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-21T07:05:30+03:00

В среду, 21 ноября, в Москве будет облачно и около нуля градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 ноября 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 21 ноября 2018 года.

Как и предсказывали метеорологи, на этой неделе в столице преобладает облачная погода с небольшим снегом. Так и в среду небо в мегаполисе будет затянуто облаками, правда, временами все же будут возможны прояснения. Кроме того, в некоторых районах города вновь пройдет слабый снег. Столбики термометров при этом будут колебаться около отметки в ноль градусов. Ветер же будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Стоит отметить, что на дорогах местами возможна гололедица, поэтому синоптики просят москвичей быть особенно внимательными и осторожными.

В ночь на четверг, 22 ноября, воздух остынет до -5…-3 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также не исключен небольшой снег.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале прошлой недели в Москве было морозно и солнечно. Но вскоре температура воздуха в столице начала повышаться. А в выходные в городе пошел снег: впрочем, этот снег был мокрым и при плюсовой температуре быстро растаял.

Кстати, недавно специалисты рассказали о погоде, какая ждет москвичей в новогоднюю ночь. В Гидрометцентре заявили, что ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года будет морозной и снежной.