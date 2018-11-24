Лавров прокомментировал слова британского генерала об «угрозе» России

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-24T15:06:13+03:00

Как заметил глава МИД РФ, начальник Генштаба ВС Великобритании не оригинален, так как подобные заявления звучали и раньше

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Министр иностранных дел РФ Серей Лавров прокомментировал слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Великобритании Марка Карлтона-Смита, который ранее заявил, что Россия якобы представляет более серьезную угрозу, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государства» (ИГ), деятельность которых запрещена во многих странах мира, в том числе и в РФ.

Как заметил дипломат, Россия «не может никому запрещать проявлять свои интеллектуальные способности». Также глава МИД РФ подчеркнул, что это уже первое подобное высказывание.

«Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности. Слышал я многие высказывания подобного рода и со стороны министра обороны Соединенного Королевства (Гэвина Уильямсона). <…> Этот господин не оригинален, потому что уже подобное высказывание допустил в свое время и президент Обама на Генеральной Ассамблее ООН», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит назвал Россию большей «угрозой», чем террористы. При этом британский генерал выразил мнение, что Москва научилась отлично использовать уязвимые стороны своих противников.