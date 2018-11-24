СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-24T15:51:33+03:00

Глава МВД Франции обвинил протестующих в нападении на его дом Фото: REUTERS

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил протестующих в «желтых жилетах» в нападении на его дом на юге страны.

Соответствующее заявление чиновник сделал во время встречи с читателями издания Midi Libre, которая прошла в пятницу в городе Ним. Кастанера попросили прокомментировать акции протеста, которые продолжаются в стране уже неделю.

«Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, «желтые жилеты» вчера (в четверг) напали на мой дом в Форкалькье (департамент Альпы Верхнего Прованса), где находятся моя жена и дочь», - рассказал Кастанер, не приводя подробностей инцидента.

Массовые демонстрации прокатились по Франции с прошлого воскресенья как акции протеста против «экологического» повышения тарифов на бензин и дизельное топливо. Особое возмущение активистов вызывает то факт, что данные меры сильно бьют по малообеспеченным слоям населения, в то время как правительство продолжает снижать налог на имущество для богатых граждан.

Сотни тысяч протестующих в светоотражающих желтых жилетах перекрывают автодороги и блокируют заправочные станции по всей стране. От экономических лозунгов активисты быстро перешли к политическим, потребовав немедленной отставки президент Франции Эммануэля Макрона.

В субботу акции протеста продолжились в Париже. Более трех тысяч полицейских сдерживают разъяренных граждан в желтых жилетах с помощью спецсредств, в том числе гранат со слезоточивым газом.