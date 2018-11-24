2018-11-24T17:26:29+03:00
Политика

Порошенко обвинил РФ в «многочисленных попытках» повлиять на будущие выборы

В марте 2019 года на Украине должны пройти президентские выборы, а в октябре - парламентские
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко заявил о «многочисленных попытках» России повлиять на президентские и парламентские выборы, который должны пройти в незалежной в следующем году.

«Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», - сказал Порошенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

При этом глава незалежной выразил надежду на то, что Киеву удастся «эффективно противодействовать угрозам», к которым, по его мнению, относятся «пропаганда, кибератаки и фейковые новости».

Кстати, отметим, это уже далеко не первое подобное обвинение в адрес РФ. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, еще в августе Петр Порошенко заявил о «щупальцах Москвы» перед выборами на Украине. Тогда же президент незалежной объявил о том, что намерен привлечь специалистов из других стран к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Испания согласилась снять вето со сделки по Brexit
В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 18 человек
В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры
Захарову рассмешила опечатка Порошенко про «гибридную войну»
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Путин предложил расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела
Адвокат Кокорина заявила, что пострадавшие сами спровоцировали ее подзащитного на конфликт
Глава МВД Франции обвинил протестующих в нападении на его дом
Лавров: Москва стремилась убедить Вашингтон не «хлопать дверью» в ситуации с ДРСМД
Диего Симеоне назвал "Барселону" лучшей командой в мире
Лавров прокомментировал слова британского генерала об «угрозе» России
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Военные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границ