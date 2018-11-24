Порошенко обвинил РФ в «многочисленных попытках» повлиять на будущие выборы

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-24T17:26:29+03:00

В марте 2019 года на Украине должны пройти президентские выборы, а в октябре - парламентские

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о «многочисленных попытках» России повлиять на президентские и парламентские выборы, который должны пройти в незалежной в следующем году.

«Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», - сказал Порошенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

При этом глава незалежной выразил надежду на то, что Киеву удастся «эффективно противодействовать угрозам», к которым, по его мнению, относятся «пропаганда, кибератаки и фейковые новости».

Кстати, отметим, это уже далеко не первое подобное обвинение в адрес РФ. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, еще в августе Петр Порошенко заявил о «щупальцах Москвы» перед выборами на Украине. Тогда же президент незалежной объявил о том, что намерен привлечь специалистов из других стран к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс.