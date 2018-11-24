Посольство РФ ответило на заявление британского генерала о «российской угрозе»

СЕГОДНЯ 21:44 2018-11-24T21:44:02+03:00

В частности, дипломаты рассказали о роли нашей страны в защите королевства от ИГ*

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Посольство РФ в Лондоне прокомментировало заявление начальника Генштаба Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что наша страна якобы представляет большую угрозу, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ), деятельность которых запрещена во многих государствах, в том числе и в России.

В частности, российские дипломаты объяснили, зачем Лондон ищет внешних врагов. По их мнению, таким образом Соединенное Королевство оправдывает военные расходы и пытается сохранить место активного участника международных процессов.

Кроме того, в диппредставительстве нашей страны заметили, что угроза Великобритании со стороны ИГ в последние годы действительно снизилась, причем благодаря России. «Угроза Великобритании со стороны ИГ действительно снизилась, причем в значительной степени благодаря России, работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует. <…> Британское консервативное правительство де-факто мало что сделало для борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит назвал Россию большей «угрозой», чем террористы. При этом он подчеркнул, что Москва научилась отлично использовать уязвимые стороны своих противников.