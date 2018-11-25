2018-11-25T02:16:30+03:00
Политика

Мэй назвала неизменной позицию Великобритании по Гибралтару

Премьер-министр страны подчеркнула, что Лондон продолжит вести переговоры по Brexit от лица всех территорий королевства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер Британии Тереза МэйПремьер Британии Тереза МэйФото: REUTERS
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Позиция Великобритании относительно вопроса принадлежности Гибралтара Соединенному Королевству остается неизменной. Такое заявление сделала в субботу, 24 ноября, премьер-министр страны Тереза Мэй.

Она рассказала, что Лондону удалось гарантировать распространение условий соглашения по Brexit на всю территорию Британии, включая оспариваемый Испанией Гибралтар. Более того, в дальнейшем власти королевства продолжат вести переговоры со своими партнерами от имени всех субъектов страны.

"Позиция Великобритании по вопросу о суверенитете над Гибралтаром не менялась и не поменяется. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и всегда буду поддерживать Гибралтар", - цитирует сайт телеканала Sky News британского премьера.

При этом, по словам Мэй, переговоры между Великобританией и Испанией по вопросу о статусе заморской территории прошли в конструктивной и разумной манере.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Мадрид снял наложенное ранее вето на соглашение по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Решение о прекращении блокировки было принято, поскольку ЕС и Лондон согласились на требования Испании.

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