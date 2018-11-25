2018-11-25T03:56:08+03:00
Политика

Мексика не заключала с США никаких договоренностей по мигрантам

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти латиноамериканской страны согласились оставить беженцев на своей территории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мексика согласилась оставить на своей территории всех мигрантовМексика согласилась оставить на своей территории всех мигрантовФото: REUTERS
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Власти Мексики не заключали никаких договоренностей с США по вопросу размещения мигрантов на территории латиноамериканской страны. Такое заявление сделала будущий министр внутренних дел государства Ольга Санчес Кордеро.

Она напомнила, что инаугурация Андреса Мануэля Лопес Обрадора в качестве нового президента Мексики состоится только 1 декабря, и лишь тогда будет сформировано правительство, способное принимать важные решения.

"Мы не можем заключать никаких договоренностей, никаких соглашений, потому что мы не правительство, но [в будущем] точно будет пространство для гораздо более активного и гибкого взаимодействия и сотрудничества", - цитирует министра телеканал Televisa.

Стоит отметить, что ранее в субботу, 24 ноября, в газете The Washington Post появилось сообщение о достижении определенных договоренностей между Мехико и Вашингтоном. Так, власти латиноамериканской страны якобы согласились временно разместить участников "каравана" мигрантов на своей территории, пока американские власти не решат вопрос с предоставлением им убежища.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас более семи тысяч беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса движутся плотным потоком в сторону Соединенных Штатов, где они надеются начать новую жизнь.

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